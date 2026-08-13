Взрыв прогремел на заводе по производству боеприпасов под Римом

На заводе, принадлежащем KNDS Ammo Italy, в итальянском Коллеферро возле Рима произошел пожар, а затем раздался взрыв. Там производятся боеприпасы среднего и большого калибра для наземной и морской обороны, а также твердое топливо для аэрокосмических пусковых установок.

Об этом сообщает RaiNews.

Что известно о взрыве на заводе под Римом

Сообщается, что инцидент произошел в отделе прессования пороха. На месте происшествия находятся несколько пожарных бригад, но к ликвидации последствий они пока не могут приступить.

В результате взрыва, по предварительным данным, никто не пострадал.

Жители района рассказали, что отчетливо слышали громкий взрыв, после чего сработала сигнализация.

В настоящее время ведется расследование и выяснение причин взрыва.

Момент взрыва на заводе: смотрите видео

Напомним, что на военном заводе в селе Белица недалеко от болгарского города Трявна 10 августа прогремела серия мощных взрывов. После этого над территорией предприятия поднялись большие клубы дыма. По предварительной информации, на территории военного предприятия загорелся грузовик.