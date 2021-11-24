Взрыв прогремел в оккупированном Донецке: есть пострадавшие

В Киевском районе Донецка 24 ноября прогремел взрыв. Оккупационные власти сообщают, что, возможно, сдетонировала граната. Пострадали два человека. По предварительной информации СМИ, один из пострадавших впоследствии скончался.

Об опасном инциденте сообщил так называемый "глава" оккупационной администрации города Алексей Кулемзин.

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В результате взрыва пострадали два человека

На место прибыли "спецслужбы республики боевиков". Впоследствии сепаратистские СМИ сообщили, что один из пострадавших мужчин скончался впоследствии в больнице. Такие данные якобы обнародовали в так называемом "министерстве здравоохранения оккупантов".

Также медиа сепаратистов пишут, что в лесополосе Новоазовского района нашли пакет с 11 гранатами и запалами к ним. Боеприпасы направили на утилизацию.

Коротко о последних резонансных инцидентах в оккупированном Донецке: