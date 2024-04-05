В Харькове прогремел взрыв: были пуски УАБов

Россия продолжает наносить удары по прифронтовым городам. Под ударом в очередной раз оказался Харьков.

В Харькове 5 апреля прогремели взрывы. Перед этим сообщали о запуске управляемых авиационных бомб в направлении города.

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Россия атаковала бомбами

Воздушные силы предупредили жителей Харькова о пусках УАБов в направлении города. Через несколько минут там прогремели взрывы.

Мэр Харькова Игорь Терехов также подтвердил взрывы. Он призвал харьковчан быть осторожными и сообщил, что, предварительно, город атаковали УАБами.

Относительно жертв и разрушений – информация уточняется,

– написал Терехов.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов также подтвердил обстрел Харькова и Харьковского района.

Мониторинговые каналы пишут о разведывательных БПЛА вблизи города.

До объявления об отбое тревоги нужно находиться в укрытиях или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Помните: обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.

Россия атаковала Харьков "Шахедами"