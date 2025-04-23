Взрыв прогремел в Кропивницком
- Россия атаковала Кропивницкий ударными БпЛА типа "Шахед" утром 23 апреля.
- Воздушная тревога была объявлена в Кировоградской области в 5:53, а в 7:56 жители услышали взрыв.
Утром 23 апреля Россия продолжает атаковать Украину ударными БПЛА типа "Шахед". Из-за этого взрыв прогремел в Кропивницком.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное. Позаботьтесь о своей безопасности и находитесь в укрытиях до отбоя!
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Что известно о взрывах в Кропивницком
Воздушная тревога в Кировоградской области была объявлена еще в 5:53.
В 7:30 появилось предупреждение от Воздушных сил об опасности для Кропивницкого. Было зафиксировано БпЛА в районе города.
Уже в 7:56 местные жители услышали взрыв.
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Пока власти не сообщали о возможных последствиях атаки на Кропивницкий.
Напомним, что ранее громко было в ряде других городов:
- в Харькове БпЛА "Молния" атаковал многоквартирный дом;
- из-за "Шахеды" ночью было громко в Одессе, Полтаве и Киевской области.