Утром 23 апреля Россия продолжает атаковать Украину ударными БПЛА типа "Шахед". Из-за этого взрыв прогремел в Кропивницком.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное. Позаботьтесь о своей безопасности и находитесь в укрытиях до отбоя!

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Что известно о взрывах в Кропивницком

Воздушная тревога в Кировоградской области была объявлена еще в 5:53.

В 7:30 появилось предупреждение от Воздушных сил об опасности для Кропивницкого. Было зафиксировано БпЛА в районе города.

Уже в 7:56 местные жители услышали взрыв.

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Пока власти не сообщали о возможных последствиях атаки на Кропивницкий.

Напомним, что ранее громко было в ряде других городов: