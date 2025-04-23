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Що відомо про вибухи у Кропивницькому

О 7:30 з'явилося попередження від Повітряних сили про небезпеку для Кропивницького. Було зафіксовано БпЛА у районі місті.

Уже о 7:56 місцеві мешканці почули вибух.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Наразі влада не повідомляла про можливі наслідки атаки на Кропивницький.