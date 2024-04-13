Взрыв прогремел в российском Оренбурге: огонь охватил ТЭЦ

На ТЭЦ в российском Оренбурге прогремел взрыв и вспыхнул пожар.

Мощный взрыв услышали около 5:10. Об этом сообщают российские телеграмм-каналы, пишет 24 Канал. Местные жители делятся кадрами пожара, видны столб черного дыма.

Ранее В российском Саратове горит аэродром

Что происходит в Оренбурге в России

У части жителей города исчез свет. Причиной взрыва предварительно называют "замыкание на трансформаторной подстанции на улице Терешковой". На место происшествия уже прибыли экстренные службы, пожар пытаются потушить.

Впоследствии появился первый комментарий российских спасателей. Они подтвердили пожар на электроподстанции в Оренбурге и заявили, что открытое горение ликвидировано, а пострадавших нет.

Пожар после взрыва на ТЭЦ в российском Оренбурге / Фото Astra

В России заявили о возгорании на электроподстанции в Оренбурге: фото и видео

Місто Оренбург – це адміністративний центр Оренбурзької області Росії. Воно розташоване за майже 1500 кілометрів від Москви. Сакмарська ТЕЦ на 80% забезпечує місто теплом.