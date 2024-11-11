Взрыв прогремел в Запорожье

Во время воздушной тревоги в Запорожье раздался взрыв. Воздушные силы ВСУ предупреждали об опасности.

Воздушную тревогу в Запорожской области объявили ориентировочно в 20:59 10 ноября и она продолжается по состоянию на 1:38 11 ноября. 24 Канал написал о взрыве со ссылкой на Суспильне.

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Что известно о взрыве в Запорожье

В Запорожье был слышен звук взрыва,

– сообщили корреспонденты Суспільного в 1:33 11 ноября.

Перед этим, ориентировочно в 1:28 11 ноября, Воздушные силы ВСУ заявили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Запорожье.

Именно поэтому в 1:33 11 ноября людей призвали идти в укрытие.

Важно. Россия цинично атаковала Запорожье 7 ноября. Оккупанты нанесли удары ракетами и КАБами, повредив онкологический диспансер и жилой сектор. Враги убили 10 человек, среди них – 1-летний ребенок. Количество раненых возросло до 41.

Стоит заметить, что часть областей Украины по состоянию на 1:53 11 ноября – красная. Ведь оккупанты атакуют дронами. Подробнее о том, где раздается опасность – читайте по ссылке.