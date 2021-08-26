Взрыв в районе аэропорта Кабула: ранены по меньшей мере 3 военных США

Вероятно из-за террориста-смертника возле аэропорта Кабула прогремел мощный взрыв. Ранены по меньшей мере 3 американских военных.

Взрыв произошел за пределами аэропорта Кабула. Это случилось через несколько часов после предупреждения Госдепартамента.

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3 военных США получили ранения в результате взрыва в Кабуле

В результате взрыва смертника возле ворот в аэропорту Кабула в Афганистане в четверг (26 августа – 24 канал) пострадали по меньшей мере трое американских военных,

– говорится в сообщении.

Эту информацию изданию подтвердили американские чиновники.

О самом факте взрыва, не говоря о жертвах, написал в твиттере представитель Пентагона Джон Кирби.

Мы можем подтвердить факт взрыва возле аэропорта Кабула. Сейчас информация о пострадавших непонятна. Мы предоставим дополнительные сведения, когда сможем,

– написал чиновник.

Впоследствии он подтвердил, что взрыв возле аэропорта Кабула привел к неизвестному количеству жертв. Заверил, что будут предоставлять информацию, как только будут знать.

Погибли по меньшей мере два человека, еще 15 получили ранения, – СМИ

Издание Associated Press написало, что взрыв прогремел в толпе людей, ожидавших входа в аэропорт. Очевидец, который был ориентировочно в 30 метрах от взрыва, рассказал, что видел жертвы, а некоторые люди потеряли части тела. Издание, ссылаясь на МИД России, написало – "в результате теракта возле аэропорта Кабула погибли по меньшей мере два человека, еще 15 получили ранения".

Теракты в аэропорту Кабула: что известно

Боевики заявили, что будут пропускать на территорию аэропорта только иностранцев. Афганцев – не пропускают.

26 августа сообщили, что в аэропорту Кабула в ближайшее время могут совершить теракт. Соответствующее предупреждение озвучили в Минобороны Великобритании.

Ориентировочно в 15 часов 26 августа возле аэропорта Кабула прогремел первый взрыв. По предварительным данным, инцидент произошел из-за террориста-смертника.

Впоследствии вблизи аэропорта Кабула второй раз за день прогремел мощный взрыв. По предварительной информации, по меньшей мере 10 человек погибли.