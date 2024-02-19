В Саратовской области прогремел мощный взрыв: есть пострадавшие
Днем 19 февраля в России было неспокойно. На одном из заводов Саратовской области произошел громкий взрыв.
Говорится, что "неприятный инцидент" произошел в Балаково. Об этом сообщили российские телеграм-каналы, передает 24 Канал.
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В Саратовской области было громко
По предварительной информации, на металлургическом заводе в Балаково Саратовской области России произошел взрыв. Согласно обнародованным данным, по состоянию на сейчас известно, что в результате этого инцидента есть пострадавшие.
Говорится, что повреждения получили три человека. Пострадавшие были госпитализированы в реанимацию местной больницы.
Предварительно, все три человека находятся в тяжелом состоянии. Вероятно, причиной взрыва стало курение в непредназначенных для этого местах.
По предварительным данным, причиной чрезвычайной ситуации стало курение рядом с взрывоопасными баллонами,
– говорится в сообщении одного из российских телеграм-каналов.
В России все чаще раздаются взрывы: последние новости
- В ночь на 17 февраля беспилотники обеспечили бессонную ночь в Калужской, Брянской, Воронежской, Ростовской, Курской и Белгородской областях. Утром российское минобороны заявило об атаке 33 беспилотниками.
- Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что якобы ночью в Людиновском районе российская "ПВО" сбила 5 дронов. Кроме того, еще два беспилотника сбили на территории Козельского района.
- В то же время на Брянщине якобы сбили 5 беспилотников над Погарским, Клинцовским и Брянским районами.
- В Ростовской области лаконично сообщали о работе "пе-ве-о", однако на опубликованных видео все выглядит эффектнее, а россияне выражаются эмоционально и с нецензурной лексикой.
- В Курской области губернатор Роман Старовойт говорил, что ночь у них была "бессонной и беспокойной". Утром в регионе также была ракетная опасность и работала "пе-ве-о".
- На Белгородщине также было тревожно. В частности, губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что якобы в Губкинском городском округе сработала наша система ПВО – сбито 2 БПЛА самолетного типа в районе села Вислая Дубрава.