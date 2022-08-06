В оккупированной Макеевке утренний "хлопок": вероятно, детонирует склад оккупантов

Ярким и феерическим стало утро 6 августа для российских захватчиков во временно оккупированной Макеевке. Туда подвезли свеженький "хлопок", который буйно расцветает.

Если же серьезно, то демилитаризация вражеских складов идет полным ходом. русские боеприпасы поднимаются в атмосферу, сокращая шансы захватчиков на эффективное пришествие.

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Утром в Макеевке ярко пылало

В местных телеграм-аккаунтах появилось сразу множество публикаций. На них можно видеть как видео с временно оккупированной Макеевки, так и фотографии. Все материалы показывают, насколько красиво и эффектно горят вражеские склады.

В Макеевке горят и детонируют вражеские склады / Фото с канала "Типичный Донецк"

Мы, конечно же, точно не можем сказать, именно они ли. Но судя по клубам дыма и постоянным детонациям, можно четко понять, что речь идет о детонирующем один за другим боекомплекте.

Над городом поднимаются черные клубы дыма: смотрите видео

Херсонщина и Запорожье тоже демилитаризируются

Накануне мы говорили об эффективной демилитаризации в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. Свеженький "хлопок" привезли на склады захватчиков в Токмаке и Бериславщине. В каждой из областей стало на один вражеский склад боеприпасов меньше.

Как и вообще оккупантов становится все меньше. С начала полномасштабного вторжения удалось ликвидировать 41 650 российских захватчиков. В то же время заметим, что это достаточно приблизительная цифра, ведь подсчитать точные потери врага невозможно из-за активных боевых действий.

Более скромными также стали запасы техники в российской армии. В металлолом уже превратили 1792 танка, 4032 боевых бронированных машин, 950 артиллерийских систем, 260 РСЗО, а также 123 единицы средств ПВО.

1792 танка, 4032 боевых бронированных машин, 950 артиллерийских систем, 260 РСЗО, а также 123 единицы средств ПВО. На балансе вражеской армии также на 123 самолета, 191 вертолет, 742 БпЛА, 182 крылатые ракеты, 15 судов, 2964 автомобиля и автоцистерны и 83 единицы специальной техники меньше.

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