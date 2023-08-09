Раз***ло весь завод, – очевидцы после взрыва в Сергиевом Посаде
Утром 9 августа в Московской области прогремел мощный взрыв. Россияне жалуются на серьезные повреждения завода.
В сети уже распространяют кадры с места взрыва, пишет 24 Канал. Заметим, что доподлинно неизвестно, что именно произошло на Загорском оптико-механическом заводе.
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Что известно о последствиях взрыва
На одном из опубликованных видео россиянин прямо не сдерживал своих эмоций. Он показал поврежденные здания с выбитыми окнами и огромный столбом дыма.
У***ло весь завод. Я в а***. Прикиньте, нас на сварке отбросило просто,
– пожаловался автор видео.
Взрыв в Московской области: смотрите видео (Осторожно, нецензурная лексика 18+)
Добавим, также в сети обнародовали видео изнутри завода и соседних построек.
Последствия взрыва в Московской области: смотрите видео
Последствия взрыва в Сергиевом Посаде: смотрите видео
Последствия внутри офисного помещения: смотрите видео
Что известно о взрыве на заводе в Московской области
- Около 11 часов 9 августа в российском городе Сергеев Посад прогремел мощный взрыв. Сразу после этого в небо поднялся огромный столб дыма.
- Что-то произошло на Загорском оптико-механическом заводе. Вокруг в домах вылетели окна.
- Вражеские телеграмм-каналы писали, что якобы минимум 18 человек пострадали. Некоторые из них – в "состоянии средней тяжести".