В Казахстане произошел взрыв на шахте: по меньшей мере 21 жертва, 23 человека ищут
В Караганде в Казахстане произошел мощный взрыв на шахте. В результате этого есть много погибших и пострадавших.
Сейчас продолжаются поиски еще 23 человек. Об этом сообщают местные СМИ, информирует 24 Канал.
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Что известно о взрыве на шахте в Караганде
После громкого взрыва на шахте на поверхность из 252 человек вывели 205. Из них 18 обратились за медицинской помощью. Сейчас поиски 23 шахтеров продолжаются.
По состоянию на утро известно, что число погибших шахтеров увеличилось до 21. В шахте остается 23 шахтера. Тела 21 шахтера обнаружены.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау", на чьей шахте произошла авария. Также он выразил соболезнования семьям погибших. Для выяснения обстоятельств аварии создана специальная комиссия.
Отмечается, что Генпрокуратура уже приступила к досудебному расследованию по статье о нарушении правил безопасности во время горно-строительных работ. Также была создана межведомственная следственно-оперативная группа под руководством специальных прокуроров, в состав которой включены наиболее опытные сотрудники правоохранительных органов и специалисты МЧС.
Другие подобные трагические случаи
- На угольной шахте в Павлограде произошел взрыв метана. На момент инцидента под землей находились 200 горняков. По меньшей мере 3 работника получили ранения.
- Напомним, что в июле этого года произошел внезапный выброс угля и газа на шахте "Покровское". Из-за взрыва пропали без вести трое работников. Позже стало известно, что они погибли – их тела обнаружили во время аварийно-спасательных работ. Это машинист и два проходчика.
- На одной из шахт Львовщины также произошел обвал породы. В результате этого был завален один горняк. Инцидент произошел на ГП "Львовуголь" ОП шахте "Возрождение".