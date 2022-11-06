На Херсонщине взлетел на воздух склад с боеприпасами: как ВСУ отработали по оккупантам
Источник:ОК "Юг"
Ситуация на Юге Украины остается напряженной, но контролируемой. Украинские военные в очередной раз нанесли потери оккупантам.
Украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 90 огневых задач. Наши воины отработали по позициям, логистическим объектам, местам дислокации и технике противника.
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ВСУ выполнили 90 огневых задач
В результате этого в Скадовском районе Херсонщины уничтожен склад с боеприпасами россиян. Как отметили в ОК "Юг", другие потери и повреждения оккупантов доразведываются.
Скадовский район на карте
Ранее Генштаб ВСУ уточнил информацию о потерях оккупантов за предыдущие дни. В частности, в Чулаковке Херсонской области ВСУ нанесли удар по району сосредоточения подразделения оккупантов.
Также 5 ноября сообщалось, что ВСУ нанесли удары по переправе и поразили колонну оккупантов в районе населенного пункта Ольговка. Информация о потерях живой силы врага уточняется.
Какая ситуация в Херсонской области
- Украинские военные продолжают контрнаступление в Херсонской области. Так наши воины подняли флаг Украины над Малой Сейдименухой.
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- В то же время, на правом берегу Днепра продолжают действовать российские элитные подразделения. Россияне пытаются укрепляться на левом берегу, а также планируют укрепить оборону на правом берегу.
- Следует отметить, что 3 ноября из здания Херсонской ОГА таинственно исчез флаг России. Также жители правобережья Херсонщины сообщают, что оккупанты покинули блокпосты в некоторых населенных пунктах.
- В ВСУ говорят, что оккупанты пытаются создать впечатление многопланового развития событий – они и окапываются, и эвакуируются. Вероятно, Россия хочет создать иллюзию "ухода" из Херсона и заманить ВСУ.
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