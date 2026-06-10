Россияне ударили по объекту транспортной инфраструктуры в Сумах: есть пострадавшие

Российская армия 10 июня обстреляла Сумы беспилотниками. Вследствие этого есть попадания на объекте транспортной инфраструктуры.

Об этом сообщает глава Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

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Какие последствия обстрела Сум 10 июня?

По состоянию на 15:31, ранений из-за попадания вражеского БПЛА в объект транспортной инфраструктуры в Сумах пострадали 4 человека. В частности:

62-летний мужчина и 36-летняя женщина, они находятся в больнице

Женщины 69 и 38 лет, они получили квалифицированную медицинскую помощь на месте.

Сергей Кривошеенко отметил, что состояние всех пострадавших – удовлетворительное.

Пожар, возникший в результате удара, ликвидирован. Другие последствия устанавливаются,

– отметил начальник Сумской МВА.

На этом удары оккупантов по Сумской общине не прекратились. В 15:49 Кривошеенко написал, что 65-летний сумчанин получил ранения в результате вражеского обстрела на границе Стецковского и Битицкого старостатов Сумской громады.

"Мужчина в удовлетворительном состоянии доставлен в больницу", – подчеркнул чиновник.

Напомним, 2 июня в Сумах российский дрон врезался в жилую многоэтажку. После этого возникло задымление, также в доме выбиты окна, оттуда госпитализировали пожилую женщину.