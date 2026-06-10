Про це повідомляє очільник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.
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Які наслідки обстрілу Сум 10 червня?
Станом на 15:31, поранень через влучання ворожого БпЛА в об'єкт транспортної інфраструктури у Сумах постраждали 4 людини. Зокрема:
62-річний чоловік та 36-річна жінка, вони перебувають у лікарні
Жінки 69 та 38 років, вони отримали кваліфіковану медичну допомогу на місці.
Сергій Кривошеєнко наголосив, що стан усіх постраждалих – задовільний.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Пожежу, що виникла внаслідок удару, ліквідовано. Інші наслідки встановлюються,
– зазначив начальник Сумської МВА.
На цьому удари окупантів по Сумській громаді не припинилися. О 15:49 Кривошеєнко написав, що 65-річний сум'янин зазнав поранення внаслідок ворожого обстрілу на межі Стецьківського та Битицького старостатів Сумської громади.
"Чоловік у задовільному стані доставлений до лікарні", – підкреслив посадовець.
Нагадаємо, 2 червня у Сумах російський дрон врізався у житлову багатоповерхівку. Після цього виникло задимлення, також у будинку вибиті вікна, звідти госпіталізували літню жінку.