Мужчина, погибший в Tesla Cybertruck, был действующим военным элитных спецсил США

1 января возле отеля Трампа в Лас-Вегасе взорвалась Tesla Cybertruck. В ней погиб водитель, личность которого уже установлена.

Как пишут западные СМИ, он был военным. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AP.

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Что известно о погибшем в Tesla Cybertruck военном

Ранее сообщалось, что погиб житель Колорадо-Спрингс 37-летний Мэттью Ливелсбергер. Полиция рассказала, что "проводила правоохранительную деятельность" в доме в этом городе, но никаких других подробностей не предоставила.

В четверг, 2 января, официальные лица сообщили, что погибший был действующим солдатом армии США. Чиновники решили остаться анонимными, потому что не могут обсуждать текущее расследование.

Как пишет AP, Ливелсбергер был членом Сил специальных операций армии США или так называемых элитных "зеленых беретов".

Издание добавляет, что "зеленые береты" противодействуют террористам за рубежом, используя нетрадиционные методы.

Мужчина служил в армии с 2006 года и находился на Форт Либерти – огромной армейской базе в Северной Каролине, где размещается командование армейских спецсил.

Во время своей гибели мужчина находился в официальном отпуске.

Интересно, что на этой же базе ранее служил 42-летний ветеран армии США Шамсуд-Дин Джаббар, который за несколько часов до взрыва возле отеля Трапа влетел в толпу в Новом Орлеане.

Однако, следствие пока не нашло доказательств, что оба случая могут быть связанными между собой. Также там не считают, что мужчины могли быть знакомы.