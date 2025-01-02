Як пишуть західні ЗМІ, він був військовим. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на AP.

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Що відомо про загиблого у Tesla Cybertruck військового

Раніше повідомлялося, що загинув мешканець Колорадо-Спрінгс 37-річний Меттью Лівелсбергер. Поліція розповіла, що "проводила правоохоронну діяльність" у будинку у цьому місті, але жодних інших подробиць не надала.

У четвер, 2 січня, офіційні особи повідомили, що загиблий був чинним солдатом армії США. Чиновники вирішили залишитися анонімними, бо не можуть обговорювати поточне розслідування.

Як пише AP, Лівелсбергер був членом Сил спеціальних операцій армії США або так званих елітних "зелених беретів".

Видання додає, що "зелені берети" протидіють терористам за кордоном, використовуючи нетрадиційні методи.

Чоловік служив в армії з 2006 року та перебував на Форт Ліберті – величезній армійській базі в Північній Кароліні, де розміщується командування армійських спецсил.

Під час своєї загибелі чоловік перебував в офіційній відпустці.

Цікаво, що на цій же базі раніше служив 42-річний ветеран армії США Шамсуд-Дін Джаббар, який за декілька годин до вибуху біля готелю Трапа влетів у натовп в Новому Орлеані.

Однак, слідство поки знайшло доказів, що обидва випадки можуть бути пов'язаними між собою. Також там не вважають, що чоловіки могли бути знайомі.