Меттью Лівелсбергер був пов'язаний із кількома адресами у Колорадо-Спрінгс. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на News5.

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Що відомо про водія пікапу Тесла

Наразі Федеральне бюро розслідувань США проводить операцію у житловому комплексі на східній стороні міста, у районі Стетсон-Хіллз, за однією з адрес, що належала Лівелсбергеру.

Журналісти помітили присутність бронетехніки та агентів ФБР у тактичному спорядженні. Поліція евакуювала деяких мешканців комплексу, однак запевнила, що загрози для громади немає.

Члени команди News5, які працюють на місці подій, повідомили, що правоохоронці продовжують слідчі дії. Це розслідування триває.

Нагадаємо, у Лас-Вегасі біля готелю Trump International вибухнула автівка Tesla Cybertruck. Спеціальні служби швидко ізолювали місце події.

Пізніше з'ясувалося, що пікап був завантажений каністрами з бензином та феєрверками. Ілон Маск стверджував, що вибух організували навмисно, це не має відношення до технічних особливостей автомобіля.