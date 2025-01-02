ФБР установило личность водителя Cybertruck, взорвавшегося в Лас-Вегасе, – СМИ

ФБР установило личность водителя Tesla Cybertruck, который взорвался возле отеля Трампа в Лас-Вегасе. Им может быть 37-летний Мэттью Ливелсбергер, житель Колорадо-Спрингс.

Мэттью Ливелсбергер был связан с несколькими адресами в Колорадо-Спрингс. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на News5.

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Что известно о водителе пикапа Тесла

Сейчас Федеральное бюро расследований США проводит операцию в жилом комплексе на восточной стороне города, в районе Стетсон-Хиллз, по одному из адресов, принадлежавшей Ливелсбергеру.

Журналисты заметили присутствие бронетехники и агентов ФБР в тактическом снаряжении. Полиция эвакуировала некоторых жителей комплекса, однако заверила, что угрозы для общества нет.

Члены команды News5, которые работают на месте событий, сообщили, что правоохранители продолжают следственные действия. Это расследование продолжается.

Напомним, в Лас-Вегасе возле отеля Trump International взорвалась машина Tesla Cybertruck. Специальные службы быстро изолировали место происшествия.

Позже выяснилось, что пикап был загружен канистрами с бензином и фейерверками. Илон Маск утверждал, что взрыв организовали намеренно, это не имеет отношения к техническим особенностям автомобиля.