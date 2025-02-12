В Ужгороде прогремел взрыв: повреждена многоэтажка

Утром 12 февраля в Ужгороде прогремел сильный взрыв. Волной выбило окна многоэтажки и поврежден фасад.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Закарпатской области.

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В Ужгороде утром прогремел взрыв

Утром 12 февраля, около 06:00, в Ужгороде прогремел сильный взрыв. Он не был связан с российской атакой или обстрелом.

Женщина обратилась в полицию и сообщила, что взрыв прогремел во дворе многоэтажки. Когда правоохранители прибыли на место вызова, то обнаружили повреждения на окнах и фасаде многоквартирного дома.

В Ужгороде взрывом повредило дом – больше в галерее

К установлению обстоятельств привлекли взрывотехническую службу. Правоохранителям удалось установить, что внутрь металлической трубы, которая расположена во дворе, было заложено взрывчатую смесь. В результате взрыва никто не пострадал.

Сейчас на месте происшествия продолжаются первоочередные следственные действия. Оперативники занимаются поиском злоумышленника.

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Ранее на Закарпатье эвакуировали жителей сел Мукачевского района из-за сбитой российской ракеты. Так, во время атаки 13 декабря 2024 года украинские защитники сбили вражескую цель.

Так, в лесном массиве между Павшино и Ключарками обнаружили остатки ракеты, вероятно, Х-101, с боекомплектом весом 400 килограммов. Из-за высокой угрозы детонации жителей зоны возможного поражения эвакуировали.