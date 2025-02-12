Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Закарпатської області.

Дивіться також На Закарпатті автівка злетіла в річку: загинула 35-річна пасажирка

В Ужгороді вранці прогримів вибух

Вранці 12 лютого, близько 06:00, в Ужгороді пролунав сильний вибух. Він не був пов'язаний з російською атакою чи обстрілом.

Жінка звернулася до правоохоронців та повідомила, що вибух прогримів у дворі багатоповерхівки. Коли правоохоронці прибули на місце виклику, то виявили пошкодження на вікнах та фасаді багатоквартирного будинку.

В Ужгороді вибухом пошкодило будинок – більше у галереї

До встановлення обставин залучили вибухотехнічну службу. Правоохоронцям вдалося встановити, що всередину металевої труби, яка розташована на подвір'ї, було закладено вибухову суміш. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Наразі на місці події тривають першочергові слідчі дії. Оперативники займаються пошуком зловмисника.

Дивіться також На Закарпатті впав БпЛА

Раніше на Закарпатті евакуювали жителів сіл Мукачівського району через збиту російську ракету. Так, під час атаки 13 грудня 2024 року українські захисники збили ворожу ціль.

Так, у лісовому масиві між Павшино та Ключарками виявили залишки ракети, ймовірно, Х-101, із боєкомплектом вагою 400 кілограмів. Через високу загрозу детонації мешканців зони можливого ураження евакуювали.