"Собака укусила сама себя за хвост": в Украине прокомментировали взрыв авиабомбы в Белгороде

Россия может сама себя уничтожить в погоне за Украиной. В Офисе Президента и СНБО считают, что враг такими действиями хочет запугать россиян и нагнетает эскалацию.

В четверг, 20 апреля, в Белгороде произошел мощный взрыв в центре города. Российский истребитель планировал запустить авиационную бомбу, вероятно, по Харьковской области, однако крепления сломались и бомба упала на территории страны-агрессора, сообщает 24 Канал.

К теме Падение авиабомбы в Белгороде: появилось полное видео прилета

Россияне обстреливают собственные города

Алексей Данилов считает, что оккупанты продолжают провокационные обстрелы собственной территории для того, чтобы запугать гражданское население. Этим они нагнетают эскалацию.

По мнению секретаря СНБО, только предоставление дальнобойного оружия Украине позволит локализовать источник российских провокаций на этапе планирования и подготовки к пуску.

Михаил Подоляк в своем сообщении придерживается схожего с Даниловым мнения и подчеркивает, что Россия может уничтожить себя сама.

Этой ночью в Белгороде собака укусила сама себя за хвост: в погоне за уничтожением Украины Россия может уничтожить себя. "Шлепками и хлопками",

– заявил Подоляк.

Кроме того, советник ОП подчеркнул, что украинские объединенные силы и союзники не могут проиграть России. Во-первых, Украина имеет на вооружении передовые технологии, во-вторых – соблюдает стандарты НАТО. А вот у врага "ничтожная коррумпированная советская армия", поэтому Украина не может допустить проигрыша.

В Белгороде взорвалась авиабомба