Вполне похоже на провокацию России, – СНБО об обрушении дома в Белгороде

В российском Белгороде 12 мая прогремел взрыв, который снес подъезд 10-этажки. Россия заявила о якобы атаке Украины, однако на самом деле перед этим росСМИ писали о работе ПВО в городе.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины объяснил, кто на самом деле может стоять за атакой на дом в Белгороде. Ведь инцидент Россия может использовать в своих целях.

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Кто мог взорвать дом в Белгороде

Дом в Белгороде, похоже, взорвали. На видео с камер не видно падающих объектов. Соответственно, все обвинения россиян в обстреле Силами обороны пока не соответствуют действительности,

– заявил глава ЦПД Андрей Коваленко.

Он пояснил, что этот взрыв очень похож на провокацию России или информационную провокацию по раздуванию ситуации, чтобы оправдать дальнейшие удары по жилым домам украинских городов.

"Также это мог быть бытовой взрыв, который российская пропаганда сейчас выкручивает в обстрел дома в собственных интересах", – заявил глава Центра противодействия дезинформации СНБО.



Как выглядит дом после взрыва / Фото росСМИ

Кстати, на опубликованных видео и фото заметно, что взрыв, вероятно, был изнутри. Кроме того, много окон в поврежденном доме взрывная волна не выбила.

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Что известно о взрыве в Белгороде

Ориентировочно в 11:30 в российском Белгороде прогремел взрыв, который разрушил целый подъезд дома. Враги сразу же обвинили в атаке ВСУ.

Российское минобороны написало, мол, "упали" обломки одной из сбитых ракет ТРК "Точка-У". Украинская сторона эти данные не комментировала.

Однако россияне неоднократно сбрасывали свои же ФАБы на Белгородскую область, уничтожая дома россиян и раня жителей.

Обратите внимание! В сентябре 1999 года в российских городах прогремела серия взрывов в домах. Тогда взрывы унесли жизни сотни россиян. Это было перед началом Второй чеченской войны и помогло России оправдать войну и запугать население. Многие специалисты говорили, что за теми взрывами стоит ФСБ. Бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, которого впоследствии отравили, подтверждал, что Путин пришел к власти на "рязанском сахаре". Ведь именно в Рязани ФСБ "прокололось", когда за закладкой взрывчатки под жилой дом застукали сотрудников ФСБ. Однако власти сказали, что это сахар, который используют для учений. Оттуда пошло выражение "рязанский сахар".