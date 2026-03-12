После удара по заводу в Брянске: полковник запаса сказал, что будет с производством ракет в России

Силы обороны 10 марта 2026 года атаковали Брянск. Целью наших военных был завод "Кремний Эл". Для поражения этого объекта использовали крылатые ракеты. Это событие может иметь очень негативные последствия для военной промышленности страны-агрессора.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что в Генштабе подтвердили удар по России ракетами Storm Shadow. Кроме того, большинство этих средств поражения прошли через российскую противовоздушную оборону.

Какие последствия удара по Брянску?

Роман Свитан отметил, что крылатые ракеты, которые Украина запустила по Брянску заходили с востока, а не юга, как ожидал противник, и очень качественно выполнили боевую задачу.

Этот удар по сути остановил технологический цикл изготовления российской микроэлектроники, которая в основном шла на авиационное и ракетное производство. У России, однозначно, большие проблемы,

– сказал он.

Микроэлектронику, которую изготавливали на заводе будет очень сложно заменить. Полковник запаса ВСУ предположил, что россияне попытаются использовать для этого китайские технологии.

Если это произойдет, то это уменьшит возможности производства оружия в России. Кроме того, точность таких средств поражения может уменьшиться.

Важно! Военный обозреватель Василий Пехньо объяснил, что российская ПВО не смогла перехватить ракеты Storm Shadow из-за сложных маршрутов их полета. Они, вероятно, заходить на цель с территории России в обход систем перехвата. Кроме того, часть ПВО россияне перебросили для защиты Москвы, а еще значительное их количество уничтожили украинские силы.

Свитан подытожил, что атака по заводу даст возможность уменьшить производство российских баллистических ракет, которые сложно сбивать украинской противовоздушной обороне из-за частых массированных атак.

