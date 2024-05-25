В Харькове снова прогремел взрыв: громко было в центральных района, есть пострадавшие

Оккупанты в очередной раз нанесли циничный удар по Харькову. Под ударом оказался один из центральных районов города.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Игорь Терехов. Напомним, что это уже третий удар по Харькову сегодня. Накануне, вражеская атака повлекла за собой огромные повреждения и пожар в ТЦ, там погибли люди.

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В Харькове снова раздались взрывы

Да, к сожалению, Харьков в очередной раз оказался под ударом врага. Сначала Игорь Терехов сообщил, что по предварительной информации, в результате атаки пострадали центральные районы города.

Затем он добавил, что попадание могло произойти в районе плотной жилой застройки. На данный момент вся информация об этом взрыве выясняется, детали сообщат впоследствии.

Предварительно – район плотной жилой застройки. Что касается разрушений и пострадавших – информация уточняется,

– говорится в сообщении городского руководителя.

Уже в 19:22 он добавил, что известно по меньшей мере двух пострадавших после попадания в центральную часть города. Через несколько минут глава Харьковской ОГА Олег Синегубов подтвердил эту информацию и отметил, что количество пострадавших возросло до трех.

По состоянию на 19:33 количество пострадавших увеличилось до шести. Среди пострадавших парень 13 лет, его госпитализировали.

По состоянию на 19:42 количество раненых выросло до восьми. Уже через несколько минут появилась информация о 12 пострадавших.

Перед этим россияне попали в ТЦ

В Харькове в 16:02 прогремели мощные взрывы. Сначала Игорь Терехов сообщил, что под ударом оказался спальный район Харькова, однако впоследствии добавил, что прилеты произошли по зданию строительного гипермаркета.

Впоследствии стало известно, что оккупанты сбросили 2 авиабомбы на "Эпицентр". По предварительной информации, российские военные в очередной раз использовали УМПБ Д-30.

На циничный обстрел оккупантов отреагировал Владимир Зеленский. Он отметил, что этот удар является очередным актом терроризма и призвал мир усиливать поддержку Украины.

К сожалению, результате атаки погибли 2 человека, еще 25 – получили ранения. Также есть пропавшие без вести. Игорь Терехов сообщал, что во время атаки в гипермаркете было около 200 человек.

Утром 25 мая оккупанты ударили по городу авиабомбами. Сначала сообщали, что два КАБа могли ударить по Северной Салтовке, однако после уточнения информации стало известно, что удар на самом деле был по очень близкому пригороду Харькова.