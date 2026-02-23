По центру Сум ударил российский дрон: прилет в районе торгового центра

Россияне продолжают терроризировать Сумы. Утром 23 февраля стало известно об ударе по центру города.

Детали привел сумской городской голова Александр Лысенко. Информации об атаке пока немного.

Что известно о прилете дрона в центре Сум 23 февраля?

Враг ударил в районе ТЦ в центре города, на берегу реки Псел.

В центре Сум прилет вражеского дрона. Предварительно, без пострадавших. Прилет был в районе ТЦ "Мануфактура",

– написал Лысенко.

Воздушные силы писали, что на Сумщине движется БПЛА в направлении Шостки. Мониторинговые сообщества также писали об этом, и не смогли определять тип беспилотника. Именно Шостка больше всего фигурировала в их сводках из всех населенных пунктов Сумщины.

По прилету в центре – есть небольшие повреждения на крыше нежилого помещения. Без пострадавших,

– информирует местное СМИ "Кордон.Медиа".

Сумы и Сумщина постоянно под обстрелами