В Черноморске произошел взрыв: раненый в тяжелом состоянии

В городе Черноморск Одесской области утром раздался взрыв. Местные жители сообщают, что есть раненый человек.

Утром 22 апреля жители Черноморска содрогнулись от громкого взрыва. Подробности происшествия неизвестны, однако информацию журналистам подтвердили правоохранительные органы.

Накануне Враг "Шахидами" ударил по Одесщине, есть попадание в объект инфраструктуры

Местные сообщают о раненом

Местные жители сообщают, что на месте взрыва есть раненый человек. Они говорят, что ему оторвало ногу.

По официальной информации, пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии, его госпитализировали.

Также СМИ распространяют фото с места происшествия. На кадрах можно увидеть поврежденное здание.

В полиции сообщили, что взрыв произошел в одном из гаражей гаражного кооператива. Помещение принадлежит 78-летней матери раненого. Предварительное событие квалифицировали как незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

На месте работают сотрудники управления взрывотехнической службы ГУНП в Одесской области и следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.

Взрыв в Черноморске: фото из телеграмм-каналов

Причины взрыва еще устанавливают. Воздушной тревоги в городе и регионе в это время не было, поэтому это стало неожиданностью для местных жителей, недавно переживших атаку врага.

На днях россияне атаковали Одесскую область