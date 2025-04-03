Еще один взрыв в Киеве произошел в Днепровском районе: пострадал мужчина
- В Днепровском районе Киева произошел взрыв неустановленного предмета, в результате чего пострадал мужчина.
- Пострадавшего госпитализировали, а пожара на месте инцидента нет.
В Днепровском районе Киева произошел взрыв неустановленного предмета. В результате инцидента пострадал мужчина.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на КГГА.
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Что известно о взрыве в Днепровском районе Киева
В Днепровском районе Киева произошел взрыв неустановленного предмета, в результате которого мужчина получил ранения. Инцидент произошел возле гаражей, где пострадавший подошел к предмету, обмотанного проволокой, и поднял его.
После взрыва пострадавшего госпитализировали. В КГГА отметили, что пожара на месте инцидента нет.
В случае обнаружения подозрительных предметов не подходите к ним близко и не трогайте – это опасно,
– отметили в КГГА.
В случае обнаружения подозрительных предметов следует:
- сразу позвонить по телефону "101";
- обозначить место находки;
- отойти от подозрительного предмета как можно дальше;
- дождаться приезда специалистов и указать местоположение подозрительного предмета;
- ни в коем случае не касаться находок собственноручно и не позволяйте это делать другим;
- не перемещать предметы, не пытаться разобрать их, заносить в помещение, закапывать в землю, бросать в водоемы и тому подобное.
Напомним, что еще один взрыв в Киеве произошел на рынке "Юность" в Деснянском районе. Один человек погиб, другой – травмирован.