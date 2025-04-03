Еще один взрыв в Киеве произошел в Днепровском районе: пострадал мужчина

В Днепровском районе Киева произошел взрыв неустановленного предмета. В результате инцидента пострадал мужчина.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на КГГА.

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Что известно о взрыве в Днепровском районе Киева

В Днепровском районе Киева произошел взрыв неустановленного предмета, в результате которого мужчина получил ранения. Инцидент произошел возле гаражей, где пострадавший подошел к предмету, обмотанного проволокой, и поднял его.

После взрыва пострадавшего госпитализировали. В КГГА отметили, что пожара на месте инцидента нет.

В случае обнаружения подозрительных предметов не подходите к ним близко и не трогайте – это опасно,

– отметили в КГГА.

В случае обнаружения подозрительных предметов следует:

сразу позвонить по телефону "101";

обозначить место находки;

отойти от подозрительного предмета как можно дальше;

дождаться приезда специалистов и указать местоположение подозрительного предмета;

ни в коем случае не касаться находок собственноручно и не позволяйте это делать другим;

не перемещать предметы, не пытаться разобрать их, заносить в помещение, закапывать в землю, бросать в водоемы и тому подобное.

Напомним, что еще один взрыв в Киеве произошел на рынке "Юность" в Деснянском районе. Один человек погиб, другой – травмирован.