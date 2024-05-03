Удар по Холодногорскому району Харькова: в результате атаки погибла женщина

Днем 3 мая российские войска ударили по Холодногорскому району Харькова. Известно об одном пострадавшем в результате атаки.

Под ударом частного центра Харькова, разрушены несколько домов, под завалами находятся люди. В настоящее время идет поисково-спасательная операция.

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Удар по Харькову

Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил, что, по предварительной информации, в результате удара погибла женщина.

К сожалению, имеем предварительную информацию об одной погибшей женщине пенсионного возраста и еще об одном пострадавшем,

– написал он.

Терехов добавил, что повреждения получил трамвай с пассажирами.

В 14:41 городской голова добавил, что 78-летний мужчина получил острую реакцию на стресс. Также взрыв разрушил по меньшей мере два частных дома.

Оперативные детали вражеской атаки читайте в нашем телеграме

Впоследствии стало известно, что медики экстренной помощи оказали помощь еще одному пострадавшему: 66-летний мужчина получил акубаротравму.

Последствия удара по Харькову / Фото: Игорь Клименко

Россияне не перестают атаковать Харьков