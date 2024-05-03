Удар по Холодногорскому району Харькова: в результате атаки погибла женщина
Источник:Олег Синегубов
Днем 3 мая российские войска ударили по Холодногорскому району Харькова. Известно об одном пострадавшем в результате атаки.
Под ударом частного центра Харькова, разрушены несколько домов, под завалами находятся люди. В настоящее время идет поисково-спасательная операция.
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Удар по Харькову
Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил, что, по предварительной информации, в результате удара погибла женщина.
К сожалению, имеем предварительную информацию об одной погибшей женщине пенсионного возраста и еще об одном пострадавшем,
– написал он.
Терехов добавил, что повреждения получил трамвай с пассажирами.
В 14:41 городской голова добавил, что 78-летний мужчина получил острую реакцию на стресс. Также взрыв разрушил по меньшей мере два частных дома.Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки читайте в нашем телеграме.
Впоследствии стало известно, что медики экстренной помощи оказали помощь еще одному пострадавшему: 66-летний мужчина получил акубаротравму.
Россияне не перестают атаковать Харьков
- За несколько часов до этого российские захватчики также били по Харькову. В области прозвучала серия взрывов. Перед этим воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на Востоке. Отмечалось, что есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
- 2 мая в Харькове прогремели по меньшей мере два взрыва. Воздушные силы ВСУ сообщили, что россияне атаковали управляемыми авиационными бомбами.
- Также враг цинично обстрелял поселок Золочев Харьковской области. Там враг ударил управляемыми авиабомбами, повредил административные помещения, здание Ощадбанка, более 20 автомобилей, уничтожил частный дом.