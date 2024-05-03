Під ударом приватний центр Харкова, зруйновані кілька будинків, під завалами знаходяться люди. Наразі триває пошуково-рятувальна операція.

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Удар по Харкову

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що, за попередньою інформацією, внаслідок удару загинула жінка.

На жаль, маємо попередню інформацію про одну загиблу жінку пенсійного віку та ще про одного постраждалого,

– написав він.

Терехов додав, що ушкоджень зазнав трамвай з пасажирами.

О 14:41 міський голова додав, що 78-річний чоловік отримав гостру реакцію на стрес. Також вибух зруйнував щонайменше два приватні будинки.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки читайте в нашому телеграмі.