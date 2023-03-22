В Хмельницком раздался взрыв, – ОВА
22 марта 2023, 02:40Читати новину українською
Источник:Хмельницкая ОВА
Российские захватчики продолжают терроризировать мирное население Украины. В ряде областей раздались взрывы.
В Хмельницке раздался взрыв. Об этом сообщили в ОВА.
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Был слышен звук взрыва в Хмельницком. Оставайтесь в укрытиях!
– говорится в сообщении.
В нескольких областях раздались взрывы: что известно
Ночью 22 марта в Киеве и ряде центральных и северных областей Украины была объявлена воздушная тревога. Впоследствии тревога "добралась" и до Запада.
Киевская ОВА сообщила об угрозе воздушной атаки врага. Впоследствии там отчитались о работе ПВО.
Также о работе ПВО сообщили в Житомирской области.Важно! Не игнорируйте сообщения о воздушной тревоге. Обязательно спускайтесь в укрытие или пользуйтесь правилом "двух стен". Ведь в результате российских обстрелов с начала войны пострадали или погибли многие мирные украинцы – захватчики часто атакуют именно жилые районы ради террора гражданского населения.