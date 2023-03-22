У Хмельницьку пролунав вибух. Про це повідомили в ОВА.
Дивіться також Ймовірний запуск БпЛА: у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу
Було чутно звук вибуху у Хмельницькому. Залишайтеся в укриттях!
– йдеться у повідомленні.
У декількох областях пролунали вибухи: що відомо
Вночі 22 березня у Києві та низці центральних і північних областей України оголосили повітряну тривогу. Згодом тривога "дібралася" і до Заходу.
Київська ОВА повідомила про загрозу повітряної атаки ворога. Згодом там прозвітували про роботу ППО.
Також про роботу ППО повідомили у Житомирській області.