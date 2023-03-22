У Хмельницьку пролунав вибух. Про це повідомили в ОВА.

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Було чутно звук вибуху у Хмельницькому. Залишайтеся в укриттях!

– йдеться у повідомленні.

У декількох областях пролунали вибухи: що відомо

Вночі 22 березня у Києві та низці центральних і північних областей України оголосили повітряну тривогу. Згодом тривога "дібралася" і до Заходу.

Київська ОВА повідомила про загрозу повітряної атаки ворога. Згодом там прозвітували про роботу ППО.

Також про роботу ППО повідомили у Житомирській області.

Важливо! Не ігноруйте повідомлень про повітряну тривогу. Обов'язково спускайтесь в укриття або користуйтеся правилом "двох стін". Адже внаслідок російських обстрілів від початку війни постраждали чи загинули багато мирних українців – загарбники часто атакують саме житлові райони задля терору цивільного населення.