Россиянам хронически не везет, – Арестович о запланированной атаке и "хлопке" в Энгельсе

На аэродроме "Энгельс" 26 случился "хлопок". Он предотвратил массированный ракетный удар по украинским городам, который запланировали осуществить россияне.

Об этом в эфире ютюб-канала. "ФЕЙГИН LIVE" рассказал советник Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает 24 канал. По его словам, оккупантам хронически не везет.

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Россияне готовили массированный ракетный удар

Арестович отметил, что 26 декабря оккупанты готовились нанести массированный ракетный удар по Украине.

И хроническое нарушение техники безопасности, изъятие ценных специалистов под видом мобилизации, всеобщее обнищание и озлобление ответственного авиационного персонала приводят к регулярным взрывам или каким-либо событиям технического характера на территории Российской Федерации. Вот в очередной раз не повезло Энгельсу почему-то,

– отметил советник ОП.

Он добавил, что "злые языки" говорят, что там полностью уничтожен пункт управления полетами вместе со всей дежурной сменой.

"В результате 10 самолетиков полетели прятаться на другие авиабазы. От греха подальше. Туда, далеко. И, может быть, поэтому не произошел удар. Не исключено", – заявил Арестович.

По его словам, на аэродром "Украинка" полетели не менее 3 Ту-160. В Энгельсе в общей сложности находились 18 – 20 истребителей, поэтому сейчас там, наверное, остались 8 – 10 самолетов.

На аэродром "Энгельс" снова пришел "хлопок"

Ночью 26 декабря на аэродроме "Энгельс" раздался второй за месяц взрыв. Там размещены стратегические бомбардировщики оккупантов. Именно из этих самолетов россияне запускают ракеты по Украине. Предыдущие взрывы произошли еще в начале декабря.

На этот раз в результате "хлопка" были жертвы и пострадавшие. Местные СМИ сообщали о трех погибших и четырех травмированных, среди которых могли быть и боевые летчики.

Есть вероятность, что в результате взрывов могли пострадать и стратегические бомбардировщики. Все, что известно о взрыве на "Энгельсе", читайте по ссылке.