Пригожин не верит, что Татарского убил "киевский режим": кого обвинил террорист из "Вагнера"
Источник:ISW
В воскресенье, 2 апреля, в кафе в Санкт-Петербурге, принадлежащем Евгению Пригожину, произошел взрыв. В результате чего погиб "военкор" Владлен Татарский, 30 пострадавших.
В России же сразу же стали обвинять в этом Украину. Убийство пропагандиста Татарского может быть предупреждением для главы ПИК "Вагнера" Евгения Пригожина и растущего в России количества других критиков войны, считают эксперты Института исследования войны (ISW).
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Последствия критики
В ISW отмечают, что убийство Татарского произошло именно в принадлежащем Пригожину Street Food Bar #1 не является случайностью. На это наталкивает мнение о том, что ранее в тот же день российский военкор выступал в других заведениях, где обошлось без инцидентов.
В ISW считают, что таким образом российские власти решили наглядно показать Пригожину возможные последствия его растущей критики в адрес Путина и Минобороны.
Также возможно, что российские чиновники намерены использовать Татарского убийство, чтобы усилить самоцензуру "растущего российского гражданского общества", которое сомневается в ходе войны и все чаще обсуждает это в барах и других общественных заведениях.
Что говорит Пригожин
Сам же Пригожин заявил, что сомневается, что к смерти Татарского причастен "Киевский режим". Он вспомнил о гибели пропагандистки Дарии Дугиной. И сказал, что это "все похоже".
Но я бы не стал обвинять киевский режим в этих действиях. Я думаю, что действует группа радикалов, вряд ли имеющая отношение к правительству. Я бы так назвал,
– сказал Пригожин.
Что известно о гибели пропагандиста в Санкт-Петербурге
- Как сообщили ТАСС в экстренных службах, взрыв произошел в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга.
- Позже агентство сообщило со ссылкой на правоохранительные органы, что в кафе сработало взрывное устройство мощностью более 200 грамм тротила.
- Как пишет "Фонтанка", ранее кафе принадлежало Евгению Пригожину. Здесь в выходные собирается дискуссионный клуб Кибер Z фронт.
- Как сообщили источники РИА Новости и ТАСС, в результате взрыва погиб "военкор" Владлен Татарский. Позже гибель Татарского подтвердили в МВД России.