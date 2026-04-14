В Казани "взорвался" пороховой завод: есть разрушения и пострадавшие

Вечером 14 апреля произошел взрыв на пороховом заводе в Казани. Тамошние власти сообщают о пострадавших.

Вечером на пороховом заводе в Кировском районе прогремел сильный взрыв. Туда отправились все экстренные службы.

Казанские паблики писали о сильной волне после взрыва, дошедшей до ближайших домов.

В пресс-службе главы Татарстана заявили, что после взрыва на пороховом заводе в Казани произошел обвал, есть пострадавшие. Предварительно, ранения получили два человека. Причиной взрыва на старейшем пороховом заводе России называют систему сброса давления.