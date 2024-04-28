Ночью в Киеве произошел взрыв, есть раненые: полиция рассказала, что произошло

В ночь на 28 апреля в Святошинском районе Киева слышали взрыв. В полиции сообщили подробности инцидента.

В самом деле, громкий звук не являлся следствием работы ПВО или воздушного нападения. Правоохранители подтвердили информацию, что взрыв раздался в результате подрыва гранаты. Местные паблики писали, что инцидент произошел прямо у подъезда одного из домов.

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Взрыв в Киеве

В ночь на 28 апреля в полицию Киева поступило сообщение о взрыве в Святошинском районе города. На место сразу направили следственно-оперативные группы., взрывотехники и медики. Оказалось, что там взорвали взрывное устройство.

Установлено, что в результате взрыва, который произошел вероятно от подрыва гранаты, пострадали двое мужчин. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия выясняются,

– отметили в полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство по двум статьям. Речь идет о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, а также о неосторожном тяжелом или средней тяжести телесном повреждении.

В Киеве у дома взорвали гранату / фото полиции Киева

Взрывы в Украине

ДБР взялось за расследование смерти двух военнослужащих в Николаеве. Предварительно, во время неосторожной перегрузки боеприпасов из одного автомобиля в другой произошла детонация. Известно еще о двух пострадавших.

Несколькими днями ранее еще один случай детонации взрывных устройств произошел в Николаевской области. Стало известно, что 19-летний парень и 17-летняя девушка принесли домой неизвестный боеприпас и пытались с ним что-нибудь сделать. В результате физического влияния тот взорвался. Оба находятся в больнице.

В Харьковской области 18 апреля взорвался газовый трубопровод. По данным местных СМИ, авария произошла в селе Копанка Изюмского района. Столб пламени достигал около 70 метров, однако, к счастью, обошлось без пострадавших.