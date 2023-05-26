Армия России хорошо умеет бомбить свои же города, – военный эксперт о взрыве в Краснодаре

Ночью 26 мая в Краснодаре прогремел громкий взрыв. Россияне сразу же обвинили ВСУ в инциденте. В то же время, скорее всего, к взрыву причастна российская армия.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, специалист в области ПВО Андрей Крамаров. По его словам, в Краснодарском крае находится много военных баз, откуда регулярно взлетает российская авиация.

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Мелкая цель для ВСУ

В частности, там есть аэропорты, где размещаются бомбардировщики Су-34, которые активно летают с боекомплектом над российскими городами. Учитывая низкое качество и устаревшие боеприпасы – довольно часто российские ракеты и бомбы падают на свои же города.

"Я не думаю, что это ракеты или дроны ВСУ, хотя мы обладаем дальнобойным оружием. С нашей стороны нелогично их использовать против мелких и малозначительных целей, как эта башня связи. В то же время российская армия наоборот часто делает такие бессмысленные вещи", – отметил он. Крамаров.

Курят, где попало

В подтверждение этого тезиса следует упомянуть, как из-за рейда на Белгородщину, россияне подняли в небо ударные вертолеты Ми-28 и самолеты, чтобы бомбить неуправляемыми бомбами свои же села, где якобы находились российские партизаны.

"У россиян уже паранойя. Они все чрезвычайные ситуации на своих предприятиях связывают с украинскими беспилотниками. Хотя часто эти пожары и взрывы происходят из-за человеческой халатности и несоблюдения техники безопасности", – отметил Крамаров.

Что известно о взрыве в Краснодаре