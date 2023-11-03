Возле Севастопольской ТЭЦ раздался взрыв: на фото виден серый дым

Сообщается о предполагаемом взрыве напротив Севастопольской ТЭЦ. Оккупанты пока его не подтвердили.

Телеграм-канал "Крымский ветер" заявил, что утром 3 ноября в оккупированном Севастополе раздался взрыв возле ТЭЦ. Вблизи также расположены промышленные предприятия, в том числе асфальтный завод.

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Возле Севастопольской ТЭЦ странный дым

Телеграм-канал ссылается на свидетельства местных жителей. По их данным, взрыв прогремел в 9:30. Однако информация еще нуждается в подтверждении.

Также канал опубликовал кадры, где видно, что возле Севастопольской ТЭЦ идет густой серый дым.

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