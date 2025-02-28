В Мариуполе взорвали автомобиль с сотрудником ФСБ

В оккупированном Мариуполе Донецкой области взорвали авто с сотрудником российского ФСБ. Сейчас он находится в реанимации.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Мариупольский городской совет.

Смотрите также В ССО презентовали специальный календарь-справочник о Движении сопротивления: что это и как скачать

Что известно о подрыве сотрудника ФСБ в Мариуполе

Сегодня, 28 февраля, около 01:00 в Приморском районе Мариуполя взорвали авто с сотрудником ФСБ.

После этого российское ФСБ усилило давление и проводит комплексные поисковые мероприятия,

– говорится в сообщении.

Как сообщает движение сопротивления "Мариуполь. Сопротивление", пострадавший сотрудник ФСБ находится в реанимации и, по их словам, "не должен выжить".

В Мариуполе взорвали сотрудника ФСБ: смотрите видео

В то же время о деталях операции партизаны обещают сообщить позже, когда этому будет способствовать ситуация с безопасностью. Кроме того, в движении сопротивления отметили, что их люди уже находятся в безопасном месте, а все, что сможет найти российское ФСБ – воздух.

Напомним, что по информации движения сопротивления "Атеш", россияне заставляют украинцев бесплатно строить новую железнодорожную ветку для армии в Донецкой области, которая будет соединять Ростов и оккупированный Мариуполь. Такой вид наказания применяется к гражданам с "неправильными", по мнению оккупантов, взглядами.