В центре Мелитополя прогремел мощный взрыв
Источник:Иван Федоров
Утро пятницы, 12 мая, на временно оккупированных территориях Запорожья началось неспокойно. В Мелитополе около 7 утра прогремел взрыв.
Об этом сообщил как городской глава города, так и российские СМИ.
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Взрыв прогремел в исторической части города
По словам Ивана Федорова, одинокий взрыв прогремел в самом центре города. Впоследствии стало известно, что слышали его жители Песчаного – исторического района Мелитополя, в районе парка.
А около 8 утра так называемая администрация Мелитополя заявила, что взрыв прогремел на улице Шмидта.
Источник взрыва был найден в мусорном баке
Оперативным службам на временно оккупированных территориях понадобилось около часа, чтобы назвать причину взрыва. Как сообщили российские СМИ, сработало самодельное взрывное устройство, которое неизвестные подбросили в мусорный бак.
Как заявили в так называемой администрации Мелитополя, в результате взрыва никто не пострадал. Вместо этого были повреждены автомобили, припаркованные рядом, а также в ближайшем доме выбиты стекла взрывной волной.
По состоянию на 8 утра на месте взрыва работали оперативные службы оккупированного Россией города.
Не первый взрыв на Запорожье за последние дни
- Отметим, что в Запорожской области 10 мая прозвучала целая серия мощных взрывов. Их слышали сразу в нескольких населённых пунктах региона. Так, звуки взрывов слышали жители области вблизи Васильевки, Михайловки и Токмака.
- В начале мая взрывы слышали и вблизи Мелитополя, в поселке Михайловка. Тогда в воздух взлетело целое здание, охраняемое около 10 оккупантами, где обычно захватчики собирались каждый день на свои совещания. Также "хлопок" посетил кафе, где сидели оккупанты и коллаборанты.
- Не давали покоя оккупантам и 30 апреля. Вечером последнего дня месяца прогремели взрывы во временно оккупированных Мелитополе и Бердянске. Местные паблики подтвердили, что было попадание в гостиницу "Привал охотника", где базировались русские захватчики