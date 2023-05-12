В центре Мелитополя прогремел мощный взрыв

Утро пятницы, 12 мая, на временно оккупированных территориях Запорожья началось неспокойно. В Мелитополе около 7 утра прогремел взрыв.

Об этом сообщил как городской глава города, так и российские СМИ.

Достойно внимания "Злой Мавке" – 2 месяца: как в Мелитополе работает женское движение сопротивления, которое кошмарит врага

Взрыв прогремел в исторической части города

По словам Ивана Федорова, одинокий взрыв прогремел в самом центре города. Впоследствии стало известно, что слышали его жители Песчаного – исторического района Мелитополя, в районе парка.

А около 8 утра так называемая администрация Мелитополя заявила, что взрыв прогремел на улице Шмидта.

Источник взрыва был найден в мусорном баке

Оперативным службам на временно оккупированных территориях понадобилось около часа, чтобы назвать причину взрыва. Как сообщили российские СМИ, сработало самодельное взрывное устройство, которое неизвестные подбросили в мусорный бак.

Как заявили в так называемой администрации Мелитополя, в результате взрыва никто не пострадал. Вместо этого были повреждены автомобили, припаркованные рядом, а также в ближайшем доме выбиты стекла взрывной волной.

По состоянию на 8 утра на месте взрыва работали оперативные службы оккупированного Россией города.

Не первый взрыв на Запорожье за последние дни