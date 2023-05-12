В оккупированном Мелитополе взорвали "замминистра", – СМИ

Гауляйтеры заявили о "теракте" в Мелитополе. В воздух немного поднялся местный коллаборант.

Утром во временно оккупированном Мелитополе раздался взрыв. Россияне заявили, что пострадал коллаборант.

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Подробности взрыва в Мелитополе

12 апреля, примерно в 6.50, в центре города раздался одиночный мощный взрыв. Сначала в пропагандистских телеграмм-каналах была полная информационная тишина, но затем они сообщили об очередном "теракте".

Россияне сообщают, что якобы по адресу Шмидта, 24 в мусорном баке сработало самодельное взрывное устройство, от которого никто не пострадал, кроме припаркованных рядом автомобилей. Однако к вечеру жертва таки "нашлась".

Россияне заявили о покушении на коллаборанта

Так, под вечер оккупанты заявили, что в результате взрыва пострадал так называемый и.о. замминистра строительства в Запорожской области. В России утверждают, что это было покушение на убийство. Мол, она была приведена в действие, когда коллаборант выходил из подъезда.

Гауляйтеры также говорят, что его госпитализировали в больницу из-за травм. Украинская сторона этого не комментировала. Однако с утра настоящий мэр Мелитополя Иван Федоров писал, что в городе раздался сильный взрыв.