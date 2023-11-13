Не только офицеры Росгвардии: каковы последствия ликвидации вражеского штаба в Мелитополе

В результате взрыва во временно оккупированном Мелитополе удалось уничтожить по меньшей мере трех офицеров Росгвардии. Мэр рассказал, что это не единственные последствия для российских захватчиков.

Мэр Мелитополя Иван Федоров объяснил в эфире телемарафона, что у оккупантов 11 ноября прилетело по предприятию в нижней части города. Там враг создал как склад, так и военную базу, пишет 24 Канал.

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Что известно о последствиях прилетов в Мелитополе

Иван Федоров рассказал, что врага, по меньшей мере, трижды ликвидировали на этом предприятии. Однако оккупанты продолжали размещать там свои штабы. Кроме того, в этом районе размещено:

захваченный районный участок полиции,

захваченный военкомат.

То есть оккупанты этот район города превратили в якобы административный центр. И в офисном помещении одного из цехов этого предприятия враг разместил свой штаб и регулярно там проводил свои так называемые "совещания".

Особенность совещания, которое проходило на выходных, в том, что за несколько часов до начала враг перекрыл весь район, чтобы обеспечить максимальную безопасную ситуацию для тех, кто собирается на это совещание. Туда съехались как росгвардейцы, так и ФСБшники.

Не только три офицера стали "двухсотыми" и больше не смогут воевать. Также (было – 24 Канал) десятки раненых, которых потом еще несколько часов вывозили бегущие по всему городу скорые,

– заявил Иван Федоров.

По его словам, взорвался автомобиль, который и принес трагические новости для врагов.

Мэр Мелитополя пояснил, что сегодня силы сопротивления продолжают работать во временно оккупированном Мелитополе и на оккупированной части Юга, несмотря на огромную опасность для них. Но именно в кооперации сил сопротивления, ВСУ, спецслужб есть результаты и враг не может себя чувствовать комфортно в нашем временно оккупированном Мелитополе.

Что известно о взрыве в Мелитополе