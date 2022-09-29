В оккупированном Мелитополе раздался взрыв: место оцепили российские военные, - СМИ
Источник:Риа-Мелитополь
Взрывы не перестают раздаваться даже в оккупированных городах. Так, очередной взрыв был зафиксирован в Мелитополе.
Он прошел утром 29 сентября. Местный телеграмм-канал сообщает, что это произошло в 7:51.
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Что известно о взрыве
Как сообщил мэр города, взрыв произошел в жилом районе Мелитополя возле промышленно-экономического колледжа. Однако узнать, что там происходит, местные не могут, ведь там уже находятся военные формирования армии страны-оккупанта.
Сейчас там уже военные, все оцеплено, никого не пускают,
– отметили в телеграмм-канале Риа-Мелитополь.
Впоследствии появилась информация, что это, вероятно, был результатом работы партизанского движения. Так, представители сил сопротивления взорвали красный Ланос, в котором ездила директор-коллаборант фейкового департамента образования Елена Шапурова.
8 взрывов в сутки
28 сентября вечером появилась информация, что в оккупированном городе произошел ряд взрывов. По словам мэра Ивана Федорова, их зафиксировали в южном направлении от Мелитополя.
По состоянию на 18:00 28 сентября он не сообщал об их последствиях. Более подробной информации нет до сих пор.
В городе работают партизаны
Отметим, что в городе, который находится под оккупацией, украинцы не перестают сопротивляться с начала полномасштабного вторжения. За время своей работы они:
- разрушили железнодорожные пути,
- "поджарили" журналиста олега шестока,
- провели комплекс действий для срыва псевдореферендума.
По версии американского Института изучения войны (ISW) Мелитополь является центром партизанского движения Украины. Об этом, в частности, рассказывал мэр города Иван Федоров.
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