Во временно оккупированном Мелитополе 12 июня в так называемый день России прогремел мощный взрыв. Взрыв, вероятно, явился следствием "разборок" двух группировок российских оккупантов.

В результате взрыва пострадавших четыре человека

По информации местных СМИ, за взрыв в Мелитополе ответственен ФСБ России, который, как пишут журналисты, "решил подсунуть большую "свинью" майору Алексею Селиванову". Последний, отмечают журналисты, так называемый начальник фейкового "управления МВС Запорожской области" и должен был обеспечить порядок на день России.

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Сообщается, что взрыв произошел под зданием так называемого силовика Селиванова на улице Героев Украины, 38. Там разместилось так называемое "мвс".

В результате взрыва пострадали четыре человека, среди которых - двое российских военных. Также среди пострадавших мирная девушка получила черепно-мозговую травму, но сейчас с ней все хорошо.

Журналисты подчеркивают, что часть кафиров, вероятно, знала о взрыве, поскольку здание так называемого "МВС" оккупантов расположено в центре Мелитополя, а рядом выставлены блок-посты с военными авто.

Очевидно, заложников взрывчатки они не могли не заметить. Или же был приказан не замечать,

– говорится в сообщении.

Мелитопольские СМИ информируют, что пропагандисты из России через полчаса после взрыва сообщили о том, что в помойке была заложена взрывчатка мощностью 700 – 800 граммов тротила.

Что известно о взрыве в Мелитополе

Вечером 12 июня появилась информация, что под зданием с российскими силовиками в Мелитополе прогремел взрыв . Кафиры традиционно обвинили во взрыве Украину.

После этого место СМИ сообщили о провокации россиян . Сообщалось, что в результате взрыва пострадали четыре человека.

Следует заметить, что это не первый взрыв во временно оккупированном Мелитополе. 30 мая в центре Мелитополя раздался мощный взрыв недалеко от так называемой военно-гражданской администрации коллаборантов и дома фейкового "губернатора" Евгения Балицкого.

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Сообщалось, что в результате взрыва в Мелитополе ранены , среди которых, вероятно, племянница гауляйтера области – Евгения Зайцева.

По одной из версий, взрыв мог быть попыткой покушения на Балицкого. Российские оккупационные власти обвинили Украину в террористическом акте.

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