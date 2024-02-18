В спортшколе в Мелитополе "случайно" выстрелил ручной гранатомет: появилось видео инцидента
В Мелитополе 17 февраля внезапно раздались мощные взрывы. Оказалось, что в одну из спортшкол города мужчина принес ручной гранатомет
В сети показали видео инцидента. На нем можно увидеть, что выстрел осуществили прямо в помещении, где занимались дети.
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Выстрел прямо в школе
В мелитопольском спортивном комплексе №3 17 февраля проводили спортивные соревнования. Однако посреди мероприятия в помещении спортшколы прогремел мощный взрыв.
Как сообщают российские СМИ, один из посетителей пронес в ДЮСШ ручной гранатомет и "случайно" выстрелил из него.
Выстрел гранатомета в детской спортивной школе: появилось видео
При этом непонятно, что российское оружие делало на турнире детей по самбо. Отмечается, что оккупант показывал несовершеннолетним механизм и случайно нажал на курок. От взрывной волны в школе выбило окна. Детей эвакуировали, а на место прибыли спасатели, скорая, а также так называемая оккупационная "милиция".
По предварительным данным ранены 6 человек – при этом среди них и двое детей. Они получили порезы от разбитого стекла. Пострадавшим оказали помощь на месте, их не госпитализировали.
Ранее местные СМИ писали, якобы в школе ликвидировали коллаборациониста. Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров отметил, что в своей пропаганде и милитаризации детей враг окончательно выжил из ума и уже самостоятельно устраивает провокации.
Преступления на оккупированных территориях
- Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в Мариуполе оккупанты продолжают демонтаж домов украинцев. Местных кормят обещаниями, отправляя их стать в очередь за новой квартирой.
- Несмотря на разрушения в городе, некоторые граждане живут в уцелевших домах. Однако россияне просто выселяют их, не предлагая ничего взамен. Кроме этого, из собственного жилья выгоняют людей, которые не имеют документов. Тогда якобы все переходит в собственность так называемой "ДНР", а на место украинцев селят россиян.
- Люди в Мариуполе живут без электроэнергии и отопления, а для того, чтобы получить свою пенсию, вынуждены буквально штурмовать пенсионные отделения. Коллаборационисты просто воруют деньги, а украинцами не оставляют ничего. Обещанное "восстановление" осталось лишь на словах.