Взрыв в Белой Церкви разрушил перекрытия на нескольких этажах: есть погибшие

В Белой Церкви произошел взрыв в многоэтажном доме. К сожалению, на месте обнаружили тело погибшего человека.

В ГСЧС сообщили, что в результате взрыва в многоэтажке Белой Церкви произошло разрушение железобетонного перекрытия со 2-го по 5-й этаж.

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В результате взрыва есть погибшая

Спасатели сообщили, что в квартире на 2-м этаже обнаружена 1 погибшая женщина. Зато на 4-м этаже спасен 1 ребенок.

Поисково-спасательные работы все еще продолжаются.