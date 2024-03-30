Взрыв в Белой Церкви разрушил перекрытия на нескольких этажах: есть погибшие
30 марта 2024, 16:46Читати новину українською
Источник:ГСЧС
В Белой Церкви произошел взрыв в многоэтажном доме. К сожалению, на месте обнаружили тело погибшего человека.
В ГСЧС сообщили, что в результате взрыва в многоэтажке Белой Церкви произошло разрушение железобетонного перекрытия со 2-го по 5-й этаж.
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В результате взрыва есть погибшая
Спасатели сообщили, что в квартире на 2-м этаже обнаружена 1 погибшая женщина. Зато на 4-м этаже спасен 1 ребенок.
Поисково-спасательные работы все еще продолжаются.