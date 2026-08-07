Взрыв в центре Москвы: в России похоронили генерал-майора Валерия Плохотнюка, – СМИ

5 августа на Троекуровском кладбище в Москве похоронили генерал-майора Валерия Плохотнюка. Он погиб в результате взрыва в ресторане Balzi Rossi 1 августа.

Издание"Медиазона" с помощью государственных реестров убедилось, что Плохотнюк действительно скончался 1 августа.

Что известно о гибели Плохотнюка?

Ранее о похоронах Валерия Плохотнюка сообщили пропагандистские каналы. Они отметили, что бомба сработала именно в тот момент, когда к веранде ресторана подъехала машина с мигалкой. По-видимому, именно в этот момент к заведению как раз подъехал Плохотнюк.

Известно, что Путин присвоил Валерию Плохотнюку звание генерал-майора в 2021 году. На тот момент он был начальником штаба 49-й общевойсковой армии.

В 2011 году глава Минобороны назначил Плохотнюка начальником оперативной группы российских войск в Приднестровье.

Напомним, что, по сообщениям некоторых СМИ, накануне состоялись похороны еще одной жертвы взрыва в ресторане – 53-летнего генерал-лейтенанта Минобороны Игоря Ерусалимова. Похороны проходили под усиленной охраной: территорию контролировали ФСО и Росгвардия, а всех, кто въезжал или входил, проверяли.

В то же время издание"Верстка" считает, что сообщение о похоронах Ерусалимова могло быть сфальсифицированным. Более того, журналистам удалось дозвониться по номеру, принадлежащему Ерусалимову. В начале разговора корреспондент "Верстки" обратился к "Ерусалимову" по отчеству. Вот он ответил: "Слушаю". Собеседник попросил не публиковать информацию о нем и поинтересовался, откуда журналисты получили его номер.

Взрыв в ресторане в центре Москвы: что известно

1 августа на террасе ресторана Balzi Rossi в центре Москвы взорвалось самодельное взрывное устройство.

По данным российского Национального антитеррористического комитета, его принесла женщина.

В результате взрыва погибли по меньшей мере 5 человек, еще 21 человек пострадал. Среди погибших – 27-летний Даниил Передрий – зять главнокомандующего ВКС России.

Российские СМИ предполагают, что взрыв мог быть покушением на главнокомандующего Воздушно-космическими силами России Александра Чайку.

Он, вероятно, мог находиться в ресторане, где готовилось празднование его 55-летия.

В то же время официального подтверждения того, что Чайко был целью взрыва или пострадал, нет.