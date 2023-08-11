Где в Москве прогремел взрыв: показываем на карте
В российской столице Москве сегодня было громко – в районе Карамишевской набережной прогремел взрыв и произошло задымление.
Взрыв произошел рядом с Карамишевским гидроузлом. 24 Канал показывает на карте месторасположение "чрезвычайного происшествия".
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Телеграмм-каналы и российские СМИ сообщали, что взрыв произошел возле городской клинической больницы №67. В районе Москвы-реки якобы был сбит беспилотник.
Где находится Карамишевская набережная: карта
Заметим, что проезд по Карамишевской набережной россиянам пришлось перекрыть. А возле больницы №67 закрыть проезд, там полиция развернула свои машины.
Карамишевскую набережную перекрывали:
Почти сразу после первого взрыва очевидцы сообщили, что также слышали звуки взрывов в Красногорске – тоже Московская область. Пропагандисты говорят, что и в Москве, и в Красногорске упали и взорвались объекты, похожие на беспилотники
И Красногорск, и Карамишевская набережная расположены к западу от центра Москвы. Через Красногорск также протекает река Москва.
Насколько близко к центру произошел взрыв в Москве:
Где произошли взрывы в Москве / Скриншот GoogleMaps
Кратко о сегодняшних взрывах в Москве
- Вообще, взрывные инциденты начались ночью. Так, в Одинцово Московской области в ночь на 11 августа возник масштабный пожар. Огонь и дым были видны в километрах от места возгорания.
- А уже ближе к обеду взрывы начались в столице России и Подмосковье. Россияне закрыли небо над аэропортом "Внуково" и объявили режим "Ковер" – все из-за беспилотников.