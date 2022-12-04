В России случился мощный взрыв в многоэтажке: упали 2 этажа, есть погибшие

4 декабря 2022, 18:48
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В Нижневартовске 4 декабря произошел взрыв в негазифицированной многоэтажке. В результате этого упали 2 этажа, похоронив жителей под завалами.

Об этом рассказали в ряде российских СМИ, сообщает 24 канал. По предварительной информации, в квартире взорвался газовый баллон.

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В России произошел взрыв в многоэтажке

В Нижневартовске на улице Мира обрушились 2 этажа 5-этажки. По информации МЧС, погибли 6 человек. Однако эта цифра еще может возрасти.

В общей сложности из дома эвакуировали 52 человека, а спасли и отвезли в больницу 10. Все травмированные – взрослые.

В доме упали 2 этажа: видео

Директор департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Добровольский рассказал, что четырех пострадавших доставили в окружную больницу, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Смотрите видео с места происшествия:

 

По информации департамента ЖКХ, для расселения людей предоставят квартиры из маневренного фонда. На базе местной школы начали разворачивать пункт временного размещения.

В экстренных службах сообщили, что причиной взрыва была:

  • или неправильная установка газового баллона,
  • или нарушение техники безопасности при его эксплуатации.

Интересно, что в России, так хвастающейся своими природными ресурсами, жители многоэтажек вынуждены пользоваться газовыми баллонами. Этот дом – не исключение. Как ни странно, но он – негазифицирован.

Следователи уже начали расследовать обстоятельства произошедшего. Также на место взрыва почему-то приехал городской голова Дмитрий Кощенко.

В России произошел взрыв в негазифицированном доме: видео

Кратко о прошлых взрывах в России

  • Недавно под Белгородом дважды за день раздавались громкие взрывы. Первая партия "хлопка" была утром, а вторая – после обеда.
  • Пророссийские телеграмм-каналы, как обычно, сообщили, что сработали силы противовоздушной обороны. В сети обнародовали фотографии, на которых видны характерные следы в небе.
  • За 2 дня до этого в Белгородской области также случился "хлопок". В результате в Шебекино возникли проблемы со светом, а также с водой – из-за скачка напряжения произошла остановка помповой станции.
  • Похоже, россиянам прилетел "бумеранг". Губернатор Гладков стал рассказывать, что линия электропередач получила повреждения в результате обстрела. Обвинения традиционно звучали в сторону Украины. Однако к таким словам не стоит относиться серьезно, ведь россияне готовы на все, чтобы дискредитировать ВСУ.

Автор: Ольга Котів