В России случился мощный взрыв в многоэтажке: упали 2 этажа, есть погибшие

В Нижневартовске 4 декабря произошел взрыв в негазифицированной многоэтажке. В результате этого упали 2 этажа, похоронив жителей под завалами.

Об этом рассказали в ряде российских СМИ, сообщает 24 канал. По предварительной информации, в квартире взорвался газовый баллон.

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В России произошел взрыв в многоэтажке

В Нижневартовске на улице Мира обрушились 2 этажа 5-этажки. По информации МЧС, погибли 6 человек. Однако эта цифра еще может возрасти.

В общей сложности из дома эвакуировали 52 человека, а спасли и отвезли в больницу 10. Все травмированные – взрослые.

В доме упали 2 этажа: видео

Директор департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Добровольский рассказал, что четырех пострадавших доставили в окружную больницу, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Смотрите видео с места происшествия:

По информации департамента ЖКХ, для расселения людей предоставят квартиры из маневренного фонда. На базе местной школы начали разворачивать пункт временного размещения.

В экстренных службах сообщили, что причиной взрыва была:

или неправильная установка газового баллона,

или нарушение техники безопасности при его эксплуатации.

Интересно, что в России, так хвастающейся своими природными ресурсами, жители многоэтажек вынуждены пользоваться газовыми баллонами. Этот дом – не исключение. Как ни странно, но он – негазифицирован.

Следователи уже начали расследовать обстоятельства произошедшего. Также на место взрыва почему-то приехал городской голова Дмитрий Кощенко.

В России произошел взрыв в негазифицированном доме: видео

Кратко о прошлых взрывах в России