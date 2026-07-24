Взрыв раздался в Одессе, есть пострадавший

Россия продолжает терроризировать Одессу. Утром 24 июля там снова раздался взрыв.

Об этом сообщает Суспільне.

Что известно об атаке на Одессу?

После ночного обстрела россияне продолжили проводить атаки против Одесской области и утром.

В 10:54 Воздушные силы предупредили о БПЛА, следующем курсом на Одесскую область с Черного моря. А в 10:57 – о баражирующих боеприпасах "Бандероль" в направлении Одессы.

Громкие взрывы в городе прозвучали примерно в 10:59.

По предварительным данным, есть пострадавший. Повреждены магазин и инфраструктура.

Под удар попала гражданская инфраструктура. Поврежден мебельный магазин. По предварительным данным, один человек пострадал. Информация уточняется,

– написал глава ОГА Кипер.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Напомним, что россияне ночью 24 июля массированно атаковали Одесскую область. Были поражены жилой сектор и промышленная инфраструктура.

К сожалению, известно о двух пострадавших: женщине и 4-летнем ребенке.

Накануне, 23 июля, Одесса также пострадала от рук россиян. Тогда были разрушены городская инфраструктура и жилые дома. Но, к счастью, жертв удалось избежать.